Сім’я "опоблоківця" Мамояна прикупила 13 розкішних авто у 2022 році – ЗМІ

Сім’я члена депутатської групи "Платформа за життя та мир" Суто Мамояна за 2022-й рік придбала 13 автівок на суму понад $1,3 млн, сам депутат проживає у розкішному маєтку, оформленому на батьків.

Джерело: Bihus.info

Деталі: Журналісти повідомляють, що згідно опублікованих декларацій нардепа Суто Мамояна, станом на 2020-й рік він володів автомобілями Mercedes-Benz G63 AMG 2018-го року та двома Toyota Land Cruiser 200 2017-2018 років. Вартість останніх, за його словами, становила 800$ за кожен. Bihus повідомляє, що наразі цих в його власності немає, натомість, депутат пересувається автомобілями, записаними на родичів.

Зокрема, останнім часом нардеп використовує Mercedes-Benz S500L 2020-го року, придбаний новим. Авітівку оформлено на його двоюрідного брата – Темура Сутка. Такий седан нині коштує $172 тисячі.

Як повідомляє Bihus, Мамояна "супроводжує" Toyota Land Cruiser 300, придбаний новим на початку вересня 2022-го року. Такий коштує близько $90 тис. Позашляховик оформлено на дядька нардепа.

Також журналісти фіксували це авто в урядовому кварталі у день пленарного засідання Ради у "компанії" ідентичної автівки – теж орієнтовною вартістю $90 тисяч, оформленого на дядька Суто Мамояна, але вже у жовтні 2022-го року.

До того ж на дядька у червні 2022-го року оформлено новий Lexus LX500d вартістю мінімум $133 тисячі.

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Крім цього, як з’ясували журналісти, батько, кузени та дядько нардепа впродовж 2022-го року обросли чотирма седанами Toyota Camry. Одна Toyota звичайна вартістю від $31 тисячу, і три – з гібридною силовою установкою за мінімум $37 тисяч кожна. Загальна ринкова вартість чотирьох – від $141 тисяч.

Напередодні Нового року автопарк родини Мамояна також поповнився преміальним мікроавтобусом Mercedes-Benz V300D. Ціни на нові такі стартують з $118 тис.

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Також журналісти зафіксували свіжий Mercedes-Benz S400L, оформлений у травні минулого року на жінку з прізвищем Мамоян. Ним користується чоловік, якого журналісти неодноразово помічали в місцях перебування Суто Мамояна. Такий Mercedes коштує від $136 тисяч.

На ту ж жінку у серпні оформили Mercedes-Maybach S680 2021-го року випуску. Ціни на цю модель стартують від $260 тисяч. В цій автівці також зафіксували згаданого вище чоловіка з оточення Мамояна.

Ще один Mercedes у сім’ї Мамояна, придбаний у жовтні 2022-го року – новенький G63 AMG вартістю мінімум $225 тисяч. Він оформлений на чоловіка на ім’я Сінот Мамоян. Журналісти фіксували за кермом цього авто все того ж водія.

Bіhus повідомляє, що згідно останньої поданої Мамояном декларації (за 2020-ий рік,) нардеп проживав у квартирі дядька, а також має дві квартири площею 125 м. кв кожна, подаровані мамою. Задекларована вартість кожної – 500 тис. грн.

Однак журналісти зафіксували виїзди нардепа з домоволодіння на лівому березі Києва. Це територія загальною площею 132 сотки. Земля з 2014-го року належить батькам нардепа. Там же на них оформлено "садові будинки" площею 110 та 270 м. кв (за документами).

Журналісти повідомляють, що насправді ж на території розташовані два великі маєтки, декілька гаражів на десяток авто, фонтани, альтанка, гостьовий та двоповерховий сторожовий будинки.

Через дорогу розташований ще один маєток на ділянці 48 соток. Земля належить двом кузенам нардепа, а на одного з них записано "садовий будинок" площею 134 м.кв.

За приблизними оцінками Bihus.info, загальна ринкова вартість ділянок батьків та кузенів Мамояна становить $480 тисяч, а вартість одного з трьох будинків може сягати $1 000 000.

Що цьому передувало: