Помічник нардепа Мамояна вивіз з Києва Дмитрука, який втік за кордон – УП

За даними розслідування "Української правди", помічник народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна – Володимир Миколайович Крохмаль – був за кермом автомобіля, який вивозив нардепа-втікача Артема Дмитрука з Києва в Одеську область.

Джерело: розслідування Михайла Ткача "У пошуках втраченого Дмитрука. Хто і як допоміг нардепу втекти з країни?"

Дослівно: "За кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Володимир Миколайович Крохмаль – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна.

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Згодом під час допиту як свідок Крохмаль повідомив, що його попросили (хто саме – він не сказав) підвезти людину на точку, яку йому прислали".

Деталі: "Українська правда" звернулася до народного депутата Суто Мамояна за коментарем. Депутат повідомив:

"Він у мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу, бо турбувався за своє життя і не хотів їхати на своїй".

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Мамоян також підтвердив, що правоохоронці досі не зверталися до нього щодо допомоги Дмитруку з утечею. В Одеській області Дмитрук попросив його висадити та пересів до Mitsubishi Pajero Sport. Далі, за даними слідства, втекти з країни йому допомагали люди, які можуть бути пов’язані з незаконним переправленням чоловіків за кордон.

"В результаті проведених заходів встановлено особу, причетну до незаконного переправлення Дмитрука через державний кордон України – це громадянин України Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 року народження", – йдеться в матеріалах слідства.

Зазначається, що Улуханов також втік з України. За матеріалами кримінальної справи, він незаконно перетнув державний кордон 25 серпня і перебуває на території Придністров'я.

Після аналізу телефонних з’єднань Улуханова, правоохоронці встановили деталізований маршрут, яким він рухався 23 серпня. Маршрут збігається з датою та часом пересадки Дмитрука з Toyota Camry до Mitsubishi Pajero Sport, на якому народний депутат і втік з України.

Водієві Mitsubishi та Улуханову вже заочно повідомили про підозру у незаконному перетині кордону.

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