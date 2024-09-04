Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Помічник нардепа Мамояна вивіз з Києва Дмитрука, який втік за кордон – УП

Михайло Ткач, Анастасія ПроцСереда, 4 вересня 2024, 10:55
Помічник нардепа Мамояна вивіз з Києва Дмитрука, який втік за кордон – УП
колаж УП

За даними розслідування "Української правди", помічник народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна – Володимир Миколайович Крохмаль – був за кермом автомобіля, який вивозив нардепа-втікача Артема Дмитрука з Києва в Одеську область. 

Джерело: розслідування Михайла Ткача "У пошуках втраченого Дмитрука. Хто і як допоміг нардепу втекти з країни?"

Дослівно: "За кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Володимир Миколайович Крохмаль – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна.

Реклама:

Згодом під час допиту як свідок Крохмаль повідомив, що його попросили (хто саме – він не сказав) підвезти людину на точку, яку йому прислали".

Деталі: "Українська правда" звернулася до народного депутата Суто Мамояна за коментарем. Депутат повідомив:

"Він у мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу, бо турбувався за своє життя і не хотів їхати на своїй".

ВІДЕО ДНЯ

Мамоян також підтвердив, що правоохоронці досі не зверталися до нього щодо допомоги Дмитруку з утечею. В Одеській області Дмитрук попросив його висадити та пересів до Mitsubishi Pajero Sport. Далі, за даними слідства, втекти з країни йому допомагали люди, які можуть бути пов’язані з незаконним переправленням чоловіків за кордон.

"В результаті проведених заходів встановлено особу, причетну до незаконного переправлення Дмитрука через державний кордон України – це громадянин України Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 року народження", – йдеться в матеріалах слідства.

Зазначається, що Улуханов також втік з України. За матеріалами кримінальної справи, він незаконно перетнув державний кордон 25 серпня і перебуває на території Придністров'я.

Після аналізу телефонних з’єднань Улуханова, правоохоронці встановили деталізований маршрут, яким він рухався 23 серпня. Маршрут збігається з датою та часом пересадки Дмитрука з Toyota Camry до Mitsubishi Pajero Sport, на якому народний депутат і втік з України.

Водієві Mitsubishi та Улуханову вже заочно повідомили про підозру у незаконному перетині кордону.

Нагадаємо:

  • Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, звідки вирушив далі - в Італію.
  • Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
  • 2 вересня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров’я. 
  • Було встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України.
  • За даними правоохоронців, "операція" з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована.

Молдовакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Молдова
У пошуках втраченого Дмитрука. Хто і як допоміг нардепу втекти з країни? 
Дмитрука не затримали в Молдові, бо Україна не надала законних на це підстав
Втеча Артема Дмитрука
Останні новини
17:25
Ле Пен пропонує Макрону вийти з глухого політичного кута через референдум
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
Усі новини...
Реклама:
Реклама: