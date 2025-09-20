Радбез ООН відновив "ядерні" санкції проти Ірану

Рада Безпеки ООН відхилила у п’ятницю пропозицію продовжити послаблення санкцій проти Ірану та відновила обмеження, як діяли до ядерної угоди 2015 року.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Проєкт резолюції отримав лише чотири голоси "за" – від Росії, Китаю, Алжиру та Пакистану.

Проти проголосували Данія, Франція, Греція, Панама, Сьєрра-Леоне, Словенія, Сомалі, Велика Британія та Сполучені Штати. Гаяна і Південна Корея утрималися.

У публікації зазначають: якби резолюція була ухвалено, вона припинила б дію санкцій ООН, накладених на Іран до підписання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) 2015 року, тим самим зберігши послаблення обмежень, наданих Тегерану в рамках угоди.

Резолюція, схвалена СВПД у липні 2015 року, визначила процес скасування санкцій ООН та встановила механізм їх повернення в разі "значного невиконання" будь-ким з учасників – Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великою Британією, США, ЄС та Іраном (так званий механізм snapback).

Згідно з документом, якщо один із підписантів повідомляє Радбез про значне порушення, президент РБ повинен протягом 30 днів поставити на голосування проєкт резолюції про продовження режиму послаблення санкцій. Якщо проєкт не проходить, попередні санкції ООН автоматично відновлюються.

Усупереч позиції Росії, постпред Великої Британії Барбара Вудворд нагадала, що режим snapback відповідає вимогам резолюції 2015 року. Вона процитувала повідомлення від 28 серпня 2025 року, подане Францією, Німеччиною та Великою Британією: "Усе, що потрібно для запуску snapback, – це… повідомлення держави-учасниці СВПД про проблему, яка, на її думку, становить значне невиконання зобов’язань за СВПД".

Перед голосуванням Франція наголосила на порушенні ядерної програми Іраном та обмеженні доступу МАГАТЕ до ключових об’єктів. Постпред Жером Боннафон зазначив, що Ісламська республіка накопичила запаси збагаченого урану, які значно перевищують ліміт, передбачений угодою.

Відтепер щодо Ірану відновили такі санкції: ембарго на постачання зброї та військової техніки; обмеження на ядерну діяльність; фінансові та банківські заборони; обмеження на авіацію та транспорт, пов’язані з Іраном та іранськими товарами; санкції проти конкретних осіб.

Нагадаємо: Наприкінці серпня Британія, Німеччина та Франція, які є європейськими гарантами іранської "ядерної угоди", направили до Радбезу ООН листа про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Це сталось на тлі відсутності прогресу в переговорах з Тегераном, від якого європейці вимагали конкретних зобовʼязань щодо відмови від створення ядерної зброї.

Три європейські держави ще мають час до кінця наступного тижня, щоб домовитися з Іраном про поступки, які могли б запобігти запровадженню санкцій.

Однак дипломати наразі вважають такий результат малоймовірним, а президент Франції Емманюель Макрон прямо сказав, що впевнений у поверненні санкцій.