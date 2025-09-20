Совбез ООН возобновил "ядерные" санкции против Ирана

Совет Безопасности ООН отклонил в пятницу предложение продлить ослабление санкций против Ирана и возобновил ограничения, как действовали до ядерного соглашения 2015 года.

Детали: Проект резолюции получил всего четыре голоса "за" – от России, Китая, Алжира и Пакистана.

Против проголосовали Дания, Франция, Греция, Панама, Сьерра-Леоне, Словения, Сомали, Великобритания и Соединенные Штаты. Гайана и Южная Корея воздержались.

В публикации отмечают: если бы резолюция была принята, она прекратила бы действие санкций ООН, наложенных на Иран до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года, тем самым сохранив ослабление ограничений, предоставленных Тегерану в рамках соглашения.

Резолюция, одобренная СВПД в июле 2015 года, определила процесс отмены санкций ООН и установила механизм их возвращения в случае "значительного невыполнения" кем-либо из участников – Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией, США, ЕС и Ираном (так называемый механизм snapback).

Согласно документу, если один из подписантов сообщает Совбезу о значительном нарушении, президент РБ должен в течение 30 дней поставить на голосование проект резолюции о продлении режима ослабления санкций. Если проект не проходит, предварительные санкции ООН автоматически возобновляются.

Вопреки позиции России, постпред Великобритании Барбара Вудворд напомнила, что режим snapback отвечает требованиям резолюции 2015 года. Она процитировала сообщение от 28 августа 2025 года, поданное Францией, Германией и Великобританией: "Все, что нужно для запуска snapback, – это… уведомление государства-участника СВПД о проблеме, которая, по его мнению, составляет значительное невыполнение обязательств по СВПД".

Перед голосованием Франция отметила нарушение ядерной программы Ираном и ограничение доступа МАГАТЭ к ключевым объектам. Постпред Жером Боннафон отметил, что Исламская республика накопила запасы обогащенного урана, значительно превышающие лимит, предусмотренный соглашением.

Теперь в отношении Ирана возобновили следующие санкции: эмбарго на поставку оружия и военной техники; ограничение на ядерную деятельность; финансовые и банковские запреты; ограничения на авиацию и транспорт, связанные с Ираном и иранскими товарами; санкции против конкретных лиц.

Напомним: В конце августа Великобритания, Германия и Франция, которые являются европейскими гарантами иранского "ядерного соглашения", направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.

Это произошло на фоне отсутствия прогресса в переговорах с Тегераном, от которого европейцы требовали конкретных обязательств по отказу от создания ядерного оружия.

Три европейские государства еще имеют время до конца следующей недели, чтобы договориться с Ираном об уступках, которые могли бы предотвратить введение санкций.

Однако дипломаты пока считают такой результат маловероятным, а президент Франции Эмманюэль Макрон прямо сказал, что уверен в возвращении санкций.