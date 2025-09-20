Усі розділи
Португалія заявила, що визнає Палестину в неділю

Олег Павлюк, Ольга Глущенко Субота, 20 вересня 2025, 02:32
Португалія заявила, що визнає Палестину в неділю
Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, фото: Getty Images

Португалія заявила, що визнає державність Палестини в неділю, 21 вересня – перед сесією високого рівня Генеральної асамблеї ООН, де про це заявлять десять європейських держав.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Publico

Деталі: Португальське Міністерство закордонних справ у п’ятницю підтвердило, що визнає державу Палестина.

"Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання буде зроблена ще до конференції високого рівня наступного тижня", – додало відомство.

Раніше Франція сказала, що в понеділок разом із дев’ятьма європейськими державами оголосить про визнання Палестини в межах тижня високого рівня Генасамблеї ООН.

Нагадаємо: Французький президент Емманюель Макрон розглядає визнання Францією та іншими західними країнами Палестинської держави як знаковий крок до миру на Близькому Сході.

У французькій політиці назріває розкол щодо того, чи варто святкувати майбутнє визнання Францією Палестинської держави, піднімаючи палестинські прапори перед меріями по всій країні.

Читайте також матеріал  "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі

