Португалія заявила, що визнає Палестину в неділю

Португалія заявила, що визнає державність Палестини в неділю, 21 вересня – перед сесією високого рівня Генеральної асамблеї ООН, де про це заявлять десять європейських держав.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Publico

Деталі: Португальське Міністерство закордонних справ у п’ятницю підтвердило, що визнає державу Палестина.

"Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання буде зроблена ще до конференції високого рівня наступного тижня", – додало відомство.

Раніше Франція сказала, що в понеділок разом із дев’ятьма європейськими державами оголосить про визнання Палестини в межах тижня високого рівня Генасамблеї ООН.

Нагадаємо: Французький президент Емманюель Макрон розглядає визнання Францією та іншими західними країнами Палестинської держави як знаковий крок до миру на Близькому Сході.

У французькій політиці назріває розкол щодо того, чи варто святкувати майбутнє визнання Францією Палестинської держави, піднімаючи палестинські прапори перед меріями по всій країні.

