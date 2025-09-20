Португалия заявила, что признает Палестину в воскресенье
Португалия заявила, что признает государственность Палестины в воскресенье, 21 сентября – перед сессией высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, где об этом заявят десять европейских государств.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Publico
Детали: Португальское Министерство иностранных дел в пятницу подтвердило, что признает государство Палестина.
"Это произойдет в воскресенье, 21 сентября, поэтому официальное заявление о признании будет сделано еще до конференции высокого уровня на следующей неделе", – добавило ведомство.
Ранее Франция сказала, что в понедельник вместе с девятью европейскими государствами объявит о признании Палестины в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Напомним: Французский президент Эмманюэль Макрон рассматривает признание Францией и другими западными странами Палестинского государства как знаковый шаг к миру на Ближнем Востоке.
Во французской политике назревает раскол по поводу того, стоит ли праздновать будущее признание Францией Палестинского государства, поднимая палестинские флаги перед мэриями по всей стране.
Читайте также материал "ЕвроПравды": Израиль под защитой Орбана. Как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе