У Дніпрі, Павлограді та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
Субота, 20 вересня 2025, 03:30
Вночі 20 вересня у Дніпрі, Павлограді та Миколаєві було чути звуки вибухів.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне"
Деталі: На тлі загрози ворожих безпілотників у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу ввечері 19 вересня.
Про звуки вибухів у Павлограді "Суспільне" повідомило після третьої години ночі 20 вересня.
Оновлено: О 3:36 "Суспільне" також інформувало про вибухи у Дніпрі.
Згодом стало відомо про ще одну серію вибухів у Дніпрі.
Після 4 години ранку "Суспільне" повідомило про вибухи в Миколаєві.
Про вибухи в Миколаєві також повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.