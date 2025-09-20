У Дніпрі, Павлограді та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ

Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

Вночі 20 вересня у Дніпрі, Павлограді та Миколаєві було чути звуки вибухів.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: На тлі загрози ворожих безпілотників у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу ввечері 19 вересня.

Реклама:

Про звуки вибухів у Павлограді "Суспільне" повідомило після третьої години ночі 20 вересня.

Оновлено: О 3:36 "Суспільне" також інформувало про вибухи у Дніпрі.

Згодом стало відомо про ще одну серію вибухів у Дніпрі.

614РЕКЛАМА:

Після 4 години ранку "Суспільне" повідомило про вибухи в Миколаєві.

Про вибухи в Миколаєві також повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.