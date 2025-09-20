В Днепре, Павлограде и Николаеве раздались взрывы – СМИ
Суббота, 20 сентября 2025, 03:30
Ночью 20 сентября в Днепре, Павлограде и Николаеве слышались звуки взрывов.
Источник: общественное вещание "Суспільне"
Детали: На фоне угрозы вражеских беспилотников в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу вечером 19 сентября.
Реклама:
О звуках взрывов в Павлограде "Суспільне" сообщило после трех часов ночи 20 сентября.
Обновлено: В 3:36 "Суспільне" также информировало о взрывах в Днепре.
Впоследствии стало известно о еще одной серии взрывов в Днепре.
РЕКЛАМА:
После 4 часов утра "Суспільне" сообщило о взрывах в Николаеве.
О взрывах в Николаеве также сообщил мэр города Александр Сенкевич.