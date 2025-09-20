Все разделы
В Днепре, Павлограде и Николаеве раздались взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 сентября 2025, 03:30
В Днепре, Павлограде и Николаеве раздались взрывы – СМИ
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

Ночью 20 сентября в Днепре, Павлограде и Николаеве слышались звуки взрывов.

Источник: общественное вещание "Суспільне"

Детали: На фоне угрозы вражеских беспилотников в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу вечером 19 сентября.

О звуках взрывов в Павлограде "Суспільне" сообщило после трех часов ночи 20 сентября.

Обновлено: В 3:36 "Суспільне" также информировало о взрывах в Днепре.

Впоследствии стало известно о еще одной серии взрывов в Днепре.

После 4 часов утра "Суспільне" сообщило о взрывах в Николаеве.

О взрывах в Николаеве также сообщил мэр города Александр Сенкевич.

