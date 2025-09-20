По всій Україні була повітряна тривога через ракетну небезпеку

На світанку 20 вересня у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих балістичних ударів. Згодом повітряна тривога охопила всю Україну через ракетну небезпеку.

Джерело: КМВА, Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно КМВА: "Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет".

Реклама:

Деталі: Також тривогу оголосили в низці областей.

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено тривогу".

Оновлено: Після 5:40 повітряну тривогу почали оголошувати через ракетну небезпеку, о 5:46 тривога охопила всю Україну через те, що в повітряний простір зайшли російські крилаті ракети.

614РЕКЛАМА:

О 6:46 по областях почали оголошувати відбої повітряної тривоги.