По всій Україні була повітряна тривога через ракетну небезпеку
Субота, 20 вересня 2025, 05:46
На світанку 20 вересня у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих балістичних ударів. Згодом повітряна тривога охопила всю Україну через ракетну небезпеку.
Джерело: КМВА, Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно КМВА: "Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет".
Деталі: Також тривогу оголосили в низці областей.
Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено тривогу".
Оновлено: Після 5:40 повітряну тривогу почали оголошувати через ракетну небезпеку, о 5:46 тривога охопила всю Україну через те, що в повітряний простір зайшли російські крилаті ракети.
О 6:46 по областях почали оголошувати відбої повітряної тривоги.