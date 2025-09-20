Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По всій Україні була повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ольга Глущенко Субота, 20 вересня 2025, 05:46
По всій Україні була повітряна тривога через ракетну небезпеку
ілюстративне фото: Getty Images

На світанку 20 вересня у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих балістичних ударів. Згодом повітряна тривога охопила всю Україну через ракетну небезпеку.

Джерело: КМВА, Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно КМВА: "Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет".

Реклама:

Деталі: Також тривогу оголосили в низці областей.

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено тривогу".

Оновлено: Після 5:40 повітряну тривогу почали оголошувати через ракетну небезпеку, о 5:46 тривога охопила всю Україну через те, що в повітряний простір зайшли російські крилаті ракети.

614РЕКЛАМА:

О 6:46 по областях почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

російсько-українська війнаповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
"Талібан" відповів Трампу щодо авіабази: Угода навіть щодо сантиметра землі неможлива
Дощ втрутився. Магучіх завоювала бронзу чемпіонату світу у стрибках в висоту
Усі новини...
російсько-українська війна
Коли все пішло не так
На Київщині ППО працює по ворожих дронах
У Дніпрі, Павлограді та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
23:50
У нього велике майбутнє: Усик назвав перспективного українського боксера
23:47
Макрон не хвилюється через неучасть США в операції на східному флангу НАТО
23:28
У Криму заявили про атаку на санаторій "Форос", там могли бути "важливі гості"
23:04
Головна опозиційна партія Туреччини переобрала лідера
22:58
Шпигуни, спецагенти й розвідники: про що новий роман Андрія Любки "Вечір у Стамбулі"
22:56
Українська тенісистка Олійникова здобула перший у кар'єрі титул WTA
22:42
Португалія офіційно визнала Палестину
22:22
На фронті сталося понад 120 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
21:57
Королева шахів зі Стрия: історія успіху Марії Музичук
21:50
12 локацій для осінніх мандрівок Україною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: