По всей Украине была воздушная тревога из-за ракетной опасности
На рассвете 20 сентября в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских баллистических ударов. Впоследствии воздушная тревога охватила всю Украину из-за ракетной опасности.
Источник: КГВА, Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно КГВА: "Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет".
Детали: Также тревогу объявили в ряде областей.
Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена тревога".
Обновлено: После 5:40 воздушную тревогу начали объявлять из-за ракетной опасности, в 5:46 тревога охватила всю Украину из-за того, что в воздушное пространство вошли российские крылатые ракеты.
В 6:46 по областям начали объявлять отбои воздушной тревоги.