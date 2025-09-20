По всей Украине была воздушная тревога из-за ракетной опасности

На рассвете 20 сентября в Киеве и ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы вражеских баллистических ударов. Впоследствии воздушная тревога охватила всю Украину из-за ракетной опасности.

Источник: КГВА, Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно КГВА: "Объявлена ​​воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет".

Реклама:

Детали: Также тревогу объявили в ряде областей.

Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена ​​тревога".

Обновлено: После 5:40 воздушную тревогу начали объявлять из-за ракетной опасности, в 5:46 тревога охватила всю Украину из-за того, что в воздушное пространство вошли российские крылатые ракеты.

РЕКЛАМА:

В 6:46 по областям начали объявлять отбои воздушной тревоги.