Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине была воздушная тревога из-за ракетной опасности

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 сентября 2025, 05:46
По всей Украине была воздушная тревога из-за ракетной опасности
фото: Getty Images

На рассвете 20 сентября в Киеве и ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы вражеских баллистических ударов. Впоследствии воздушная тревога охватила всю Украину из-за ракетной опасности.

Источник: КГВА, Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно КГВА: "Объявлена ​​воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет".

Реклама:

Детали: Также тревогу объявили в ряде областей.

Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена ​​тревога".

Обновлено: После 5:40 воздушную тревогу начали объявлять из-за ракетной опасности, в 5:46 тревога охватила всю Украину из-за того, что в воздушное пространство вошли российские крылатые ракеты.

РЕКЛАМА:

В 6:46 по областям начали объявлять отбои воздушной тревоги.

российско-украинская войнавоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
российско-украинская война
Когда все пошло не так
В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам
В Днепре, Павлограде и Николаеве раздались взрывы – СМИ
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: