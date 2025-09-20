Трамп заявив про "смертельний удар" по судну, причетному до наркоторгівлі

Президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ вдарити по судну, яке, за його даними, пов'язане з наркоторгівлею.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "За моїм наказом, військовий міністр наказав завдати смертельного кінетичного удару по судну, пов'язаному з визнаною терористичною організацією, яка здійснює наркоторгівлю в зоні відповідальності Командування Південного командування США (відповідальному за безпеку в Центральній, Південній Америці та в Карибському басейні – ред.)".

Реклама:

Деталі: Трамп зазначив, що розвідка підтвердила, що судно займалося незаконним обігом наркотиків і прямувало відомим маршрутом наркотрафіку.

За його словами, в результаті удару загинули троє чоловіків, які перебували на борту судна, американські військові не постраждали.

Трамп у звичній для себе манері закликав припинити торгівлю фентанілом та іншими наркотиками і припинити "вчинення насильства і тероризму проти американців".