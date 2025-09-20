Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп заявив про "смертельний удар" по судну, причетному до наркоторгівлі

Ольга Глущенко Субота, 20 вересня 2025, 05:12
Трамп заявив про смертельний удар по судну, причетному до наркоторгівлі
скриншот відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ вдарити по судну, яке, за його даними, пов'язане з наркоторгівлею.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "За моїм наказом, військовий міністр наказав завдати смертельного кінетичного удару по судну, пов'язаному з визнаною терористичною організацією, яка здійснює наркоторгівлю в зоні відповідальності Командування Південного командування США (відповідальному за безпеку в Центральній, Південній Америці та в Карибському басейні – ред.)".

Реклама:

Деталі: Трамп зазначив, що розвідка підтвердила, що судно займалося незаконним обігом наркотиків і прямувало відомим маршрутом наркотрафіку.

За його словами, в результаті удару загинули троє чоловіків, які перебували на борту судна, американські військові не постраждали.

Трамп у звичній для себе манері закликав припинити торгівлю фентанілом та іншими наркотиками і припинити "вчинення насильства і тероризму проти американців".

ТрампСШАнаркотики
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
Трамп
Трамп хоче разом з лідером Китаю припиняти війну Росії проти України
Трамп про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається"
У Кремлі відповіли на слова Трампа про те, що Путін його підвів
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: