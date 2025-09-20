Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил о "смертельном ударе" по судну, причастному к наркоторговле

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 сентября 2025, 05:12
Трамп заявил о смертельном ударе по судну, причастному к наркоторговле
скриншот видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ ударить по судну, которое, по его данным, связано с наркоторговлей.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "По моему приказу, военный министр приказал нанести смертельный кинетический удар по судну, связанному с признанной террористической организацией, осуществляющей наркоторговлю в зоне ответственности Командования Южного командования США (ответственному за безопасность в Центральной, Южной Америке и в Карибском бассейне – ред.).

Реклама:

Детали: Трамп отметил, что разведка подтвердила, что судно занималось незаконным оборотом наркотиков и следовало по известному маршруту наркотрафика.

По его словам, в результате удара погибли три мужчины, находившиеся на борту судна, американские военные не пострадали.

Трамп в привычной для себя манере призвал прекратить торговлю фентанилом и другими наркотиками и прекратить "совершение насилия и терроризма против американцев".

ТрампСШАнаркотики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
Трамп
Трамп хочет вместе с лидером Китая прекращать войну России против Украины
Трамп о вторжении российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии: "Мне это не нравится"
В Кремле ответили на слова Трампа о том, что Путин его подвел
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: