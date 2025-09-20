Трамп заявил о "смертельном ударе" по судну, причастному к наркоторговле

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ ударить по судну, которое, по его данным, связано с наркоторговлей.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "По моему приказу, военный министр приказал нанести смертельный кинетический удар по судну, связанному с признанной террористической организацией, осуществляющей наркоторговлю в зоне ответственности Командования Южного командования США (ответственному за безопасность в Центральной, Южной Америке и в Карибском бассейне – ред.).

Детали: Трамп отметил, что разведка подтвердила, что судно занималось незаконным оборотом наркотиков и следовало по известному маршруту наркотрафика.

По его словам, в результате удара погибли три мужчины, находившиеся на борту судна, американские военные не пострадали.

Трамп в привычной для себя манере призвал прекратить торговлю фентанилом и другими наркотиками и прекратить "совершение насилия и терроризма против американцев".