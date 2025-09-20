Усі розділи
Пентагон вимагає, щоб журналісти публікували лише погоджену інформацію – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 20 вересня 2025, 06:26
фото: Getty Images

У п'ятницю Пентагон заявив, що журналісти, які висвітлюють його діяльність, повинні погодитися висвітлювати безпосередньо надану інформацію.

Джерело: Politico

Деталі: Видання зазначає, що представники ЗМІ можуть потрапити до будівлі Пентагона лише за умови, що вони погодяться не публікувати певну інформацію, що є безпрецедентним кроком, який вимагає від ЗМІ передати відомству широкий контроль над тим, що вони публікують.

Речник Пентагону Шон Парнелл в електронному листі, розісланому в п’ятницю, заходити до Міністерства війни (раніше Міністерства оборони – ред.) за умови письмового погодження про те, що вони не публікуватимуть секретну інформацію або деякі менш конфіденційні документи, які не позначені як державна таємниця. Це правило набуде чинності протягом наступних двох-трьох тижнів – додає Politico.

Дослівно з розісланого листа: "Інформація (Міністерства оборони) має бути схвалена для публічного оприлюднення відповідною уповноваженою особою, перш ніж вона буде оприлюднена, навіть якщо вона не є секретною.

Недотримання цих правил може призвести до призупинення або анулювання вашого перепустки в будівлю та втрати доступу".

Деталі: Посадовці Пентагона зазначили, що цей крок був необхідним, оскільки будь-яке несанкціоноване розголошення "створює ризик для безпеки, який може зашкодити національній безпеці Сполучених Штатів та поставити під загрозу персонал (Міністерства оборони)".

Видання наголошує, що цей крок відбувається на тлі тенденції дедалі більш обмеженого доступу до найбільшого федерального агентства країни за часів адміністрації Трампа. Нові правила надають Пентагону широкі можливості для маркування журналістів як загрози безпеці та анулювання пресперепусток для тих, хто отримує або публікує інформацію, яку Пентагон вважає неможливою для публічного оприлюднення.

Пряма мова глави Пентагона Піта Гегсета в мережі Х: "Не преса керує Пентагоном — це роблять люди.

Пресі більше не дозволено блукати коридорами захищеного об’єкта. Носіть бейдж і дотримуйтесь правил — або йдіть додому".

Деталі: Асоціація преси Пентагону, яка представляє журналістів, що висвітлюють діяльність Міністерства оборони, заявила, що її члени переглядають директиву.

Репортери традиційно мали доступ до несекретних приміщень у Пентагоні для висвітлення взаємодії військових зі світом. Це включає офіси міністра оборони, об’єднаного штабу та шести відомств збройних сил.

Але Міністерство оборони обмежило в доступі кілька медіа, включаючи Politico, Washington Post та New York Times.

Коли ЗМІ висловили протест проти цього кроку, Пентагон обмежив доступ NBC News та CNN.

Також Гегсет обмежив доступ до офісів Пентагона після того, як зіткнувся з критикою за поширення конфіденційних деталей військових ударів США в Ємені у групі Signal, до якої випадково додали журналіста.

