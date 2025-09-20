Пентагон требует, чтобы журналисты публиковали только согласованную информацию – СМИ

В пятницу Пентагон заявил, что журналисты, освещающие его деятельность, должны согласиться освещать непосредственно предоставленную информацию.

Источник: Politico

Детали: Издание отмечает, что представители СМИ могут попасть в здание Пентагона только при условии, что они согласятся не публиковать определенную информацию, являющуюся беспрецедентным шагом, требующим от СМИ передать ведомству широкий контроль над публикацией.

Реклама:

Спикер Пентагона Шон Парнелл в электронном письме, разосланном в пятницу, заходит в Министерство войны (ранее Министерство обороны – ред.) при условии письменного согласования о том, что они не будут публиковать секретную информацию или некоторые менее конфиденциальные документы, не обозначенные как государственная тайна. Это правило вступит в силу в течение следующих двух-трех недель – добавляет Politico.

Дословно из разосланного письма: "Информация (Министерства обороны) должна быть одобрена для публичного обнародования соответствующим уполномоченным лицом, прежде чем оно будет обнародовано, даже если оно не секретно.

Несоблюдение этих правил может привести к приостановке или аннулированию пропуска в здание и потере доступа".

РЕКЛАМА:

Детали: Чиновники Пентагона отметили, что этот шаг был необходим, поскольку любое несанкционированное разглашение "создает риск для безопасности, который может нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов и поставить под угрозу персонал (Министерства обороны)".

Издание отмечает, что этот шаг происходит на фоне тенденции все более ограниченного доступа в крупнейшее федеральное агентство страны во времена администрации Трампа. Новые правила предоставляют Пентагону широкие возможности для маркировки журналистов как угрозы безопасности и аннулирования пресспропусков для получающих или публикующих информацию, которую Пентагон считает невозможной для публичного обнародования.

Прямая речь главы Пентагона Пита Гегсета в сети Х: "Не пресса руководит Пентагоном — это делают люди.

Прессе больше не разрешено бродить по коридорам защищенного объекта. Носите бейдж и соблюдайте правила или идите домой".

Детали: Ассоциация прессы Пентагона, представляющая журналистов, освещающих деятельность Министерства обороны, заявила, что ее члены пересматривают директиву.

Репортеры традиционно имели доступ к несекретным помещениям в Пентагоне для освещения взаимодействия военных с миром. Это включает в себя офисы министра обороны, объединенного штаба и шести ведомств вооруженных сил.

Но Министерство обороны ограничило в доступе несколько медиа, включая Politico, Washington Post и New York Times.

Когда СМИ выразили протест против этого шага, Пентагон ограничил доступ NBC News и CNN.

Также Гегсет ограничил доступ в офисы Пентагона после столкновения с критикой за распространение конфиденциальных деталей военных ударов США в Йемене в группе Signal, к которой случайно добавили журналиста.