Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони відмінусували ще 1070 російських окупантів

Ольга Глущенко Субота, 20 вересня 2025, 07:00
Сили оборони відмінусували ще 1070 російських окупантів
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1070 військових.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько / about 1100600 (+1070) осіб
  • танків – 11192 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23280 (+2) од.
  • артилерійських систем – 32927 (+31) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 61045 (+365) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62168 (+124) од.

втрати у війніРосіяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки – ОВА
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
втрати у війні
ЗСУ знешкодили 1 150 окупантів за добу
В Україну вдалося повернути ще 1000 тіл полеглих захисників
930 солдатів і 33 артсистеми – втрати РФ за добу
Останні новини
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
На Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки – ОВА
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
23:50
У нього велике майбутнє: Усик назвав перспективного українського боксера
Усі новини...
Реклама:
Реклама: