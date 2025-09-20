Сили оборони відмінусували ще 1070 російських окупантів
Субота, 20 вересня 2025, 07:00
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1070 військових.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько / about 1100600 (+1070) осіб
- танків – 11192 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23280 (+2) од.
- артилерійських систем – 32927 (+31) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 61045 (+365) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62168 (+124) од.