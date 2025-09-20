Все разделы
Силы обороны отминусовали еще 1070 российских оккупантов

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 сентября 2025, 07:00
Силы обороны отминусовали еще 1070 российских оккупантов
фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1070 военных.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.25 ориентировочно составили:

личного состава – около / about 1100600 (+1070) человек

  • танков – 11192 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 23280 (+2) ед.
  • артиллерийских систем – 32927 (+31) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 61045 (+365) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62168 (+124) ед.

