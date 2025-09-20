Наслідки російської атаки на Київщині: горіли автомобілі та будинок
Субота, 20 вересня 2025, 07:30
У Київській області внаслідок комбінованої атаки дронами та ракетами виникли пожежі, зокрема у приватному будинку, а також загорілися 5 автомобілів.
Джерело: Київська ОВА
Деталі: На ранок наслідки ворожої атаки зафіксували у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.
В Бориспільському районі пошкоджені близько 10 гаражних приміщень.
В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС.
У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано.
