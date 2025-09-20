Усі розділи
Наслідки російської атаки на Київщині: горіли автомобілі та будинок

Ольга Глущенко Субота, 20 вересня 2025, 07:30
фото: КОВА

У Київській області внаслідок комбінованої атаки дронами та ракетами виникли пожежі, зокрема у приватному будинку, а також загорілися 5 автомобілів.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: На ранок наслідки ворожої атаки зафіксували у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

В Бориспільському районі пошкоджені близько 10 гаражних приміщень.

В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС.

У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано.

