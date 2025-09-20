Все разделы
Последствия российской атаки в Киевской области: горели автомобили и дом

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 сентября 2025, 07:30
Последствия российской атаки в Киевской области: горели автомобили и дом
фото: КОВА

В Киевской области в результате комбинированной атаки дронами и ракетами возникли пожары, в том числе в частном доме, а также загорелись 5 автомобилей.

Источник: Киевская ОВА

Детали: К утру последствия вражеской атаки зафиксировали в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах.

В Бориспольском районе повреждено около 10 гаражных помещений.

В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС.

В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей. Пожар ликвидирован.

фото: КОВА
 
фото: КОВА

