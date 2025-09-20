Усі розділи
Трамп запровадив для іноземців "золоту карту"

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 20 вересня 2025, 09:53
Трамп запровадив для іноземців золоту карту
getty images

Відтепер у США потрібно сплатити $100 тисяч, якщо заявник подається на робочу візу H-1B, за якою з-за кордону приїжджають кваліфіковані працівники в певній галузі.

Джерело: указ на сайті Білого дому, "Європейська правда"

Деталі: З моменту вступу на посаду в січні Трамп розпочав широку кампанію проти мігрантів. 

В указі заявили, що програма неімміграційних віз H-1B, що видаються на три роки, була створена для залучення тимчасових працівників до США, аби ті виконували додаткові, висококваліфіковані функції. 

Але програму "навмисно використовували для заміни, а не доповнення, американських працівників менш оплачуваною, менш кваліфікованою робочою силою". Це підриває економічну та національну безпеку.

Адміністрація Трампа вважає, що новий закон стимулюватиме компанії наймати американських працівників.

У лютому Трамп висунув ідею замінити візову програму для іноземних інвесторів на так звану "золоту карту", яку можна буде придбати за $5 млн як шлях до американського громадянства.

У квітні Трамп оприлюднив "золоту карту" зі своїм зображенням.

Трамп
