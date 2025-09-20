Трамп ввел для иностранцев "золотую карту"

Отныне в США нужно заплатить $100 тысяч, если заявитель подает на рабочую визу H-1B, по которой из-за границы приезжают квалифицированные работники в определенной отрасли.

Источник: указ на сайте Белого дома, "Европейская правда"

Детали: С момента вступления в должность в январе Трамп начал широкую кампанию против мигрантов.

В указе заявили, что программа неиммиграционных виз H-1B, выдаваемых на три года, была создана для привлечения временных работников в США, чтобы те выполняли дополнительные, высококвалифицированные функции.

Но программа "преднамеренно использовалась для замены, а не дополнения, американских работников менее оплачиваемой, менее квалифицированной рабочей силой". Это подрывает экономическую и национальную безопасность.

Администрация Трампа считает, что новый закон будет стимулировать компании нанимать американских работников.

В феврале Трамп выдвинул идею заменить визовую программу для иностранных инвесторов на так называемую "золотую карту", которую можно будет приобрести за $5 млн как путь к американскому гражданству.

В апреле Трамп обнародовал "золотую карту" со своим изображением.