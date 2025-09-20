РФ атакувала Чернігівщину: одна людина вбита, ще 8 поранені

У Чернігівській області за добу 19 вересня внаслідок ворожих атак одна людина загинула, восьмеро - поранені, серед них троє медиків.

Джерело: Чернігівська ОВА

Деталі: Через атаку безпілотником у Ніжинському районі загинула 62-річна місцева мешканка.

Реклама:

Увечері російські безпілотники вдарили по Чернігівському району. Поранень зазнали троє цивільних, які їхали автівкою – водій і дві пасажирки. На виклик виїхала "швидка", стався повторний удар. Поранень зазнали і троє медпрацівників. Всі шестеро - у лікарні.

Через удар по прикордонному селу Семенівської громади поранені 2 цивільних чоловіків 56 і 62 років.