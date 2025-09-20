Все разделы
РФ атаковала Черниговскую область: один человек убит, еще 8 ранены

Роман ПетренкоСуббота, 20 сентября 2025, 11:32
РФ атаковала Черниговскую область: один человек убит, еще 8 ранены
все фото: НПУ

В Черниговской области за сутки 19 сентября в результате вражеских атак один человек погиб, восемь - ранены, среди них трое медиков.

Источник: Черниговская ОВА

Детали: В результате атаки беспилотником в Нежинском районе погибла 62-летняя местная жительница.

Вечером российские беспилотники нанесли удар по Черниговскому району. Поранены трое гражданских, которые ехали в автомобиле – водитель и две пассажирки. На вызов выехала "скорая", произошел повторный удар. Поранены и трое медработников. Все шестеро - в больнице.

 

В результате удара по приграничному селу Семеновской общины ранены 2 гражданских мужчины 56 и 62 лет.

Черниговская область
