В Естонії закликають закрити кордон після порушення повітряного простору Росією

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 20 вересня 2025, 12:12
В Естонії закликають закрити кордон після порушення повітряного простору Росією
фото: Getty Images

Очільник опозиційної партії Естонії Isamaa (Вітчизна) Урмас Рейнсалу заявив, що порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами показує, чому необхідно закрити східний кордон Естонії. 

Джерело: ERR, "Європейська правда"

Деталі: За словами міністра внутрішніх справ Естонії Ігоря Таро, закриття сухопутного кордону наразі не обговорюється, оскільки це було порушення повітряного простору, а закриття сухопутного кордону вимагало б якоїсь провокації на суші.

Водночас Рейнсалу вважає, що цей випадок вказує на те, чому все-таки необхідно закрити кордон.

"Я вважаю, що на зростаючі провокаційні дії Росії слід реагувати закриттям східного кордону. Ситуація з безпекою явно стає все більш напруженою, в тому числі на східному кордоні, і я вважаю, що це є адекватною реакцією на поведінку Росії", – заявив очільник естонської опозиції.

Також він заявив, що Естонії потрібно розглянути, які варіанти є в країни, та які інструменти можна використовувати, щоб висловити своє засудження і відповісти на дії Росії. 

За його словами, закриття кордону також вимагатиме консультацій з південними сусідами Естонії, щоб реалізувати цей крок спільно.

Зазначимо, ще 16 вересня Isamaa ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон між з Росією.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків. 

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.

ЕстоніяРосіякордон
