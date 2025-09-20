В Естонії закликають закрити кордон після порушення повітряного простору Росією

Очільник опозиційної партії Естонії Isamaa (Вітчизна) Урмас Рейнсалу заявив, що порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами показує, чому необхідно закрити східний кордон Естонії.

Джерело: ERR, "Європейська правда"

Деталі: За словами міністра внутрішніх справ Естонії Ігоря Таро, закриття сухопутного кордону наразі не обговорюється, оскільки це було порушення повітряного простору, а закриття сухопутного кордону вимагало б якоїсь провокації на суші.

Водночас Рейнсалу вважає, що цей випадок вказує на те, чому все-таки необхідно закрити кордон.

"Я вважаю, що на зростаючі провокаційні дії Росії слід реагувати закриттям східного кордону. Ситуація з безпекою явно стає все більш напруженою, в тому числі на східному кордоні, і я вважаю, що це є адекватною реакцією на поведінку Росії", – заявив очільник естонської опозиції.

Також він заявив, що Естонії потрібно розглянути, які варіанти є в країни, та які інструменти можна використовувати, щоб висловити своє засудження і відповісти на дії Росії.

За його словами, закриття кордону також вимагатиме консультацій з південними сусідами Естонії, щоб реалізувати цей крок спільно.

Зазначимо, ще 16 вересня Isamaa ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон між з Росією.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.