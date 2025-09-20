В Эстонии призывают закрыть границу после нарушения воздушного пространства Россией
Лидер оппозиционной партии Эстонии Isamaa (Родина) Урмас Рейнсалу заявил, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями показывает, почему необходимо закрыть восточную границу Эстонии.
Источник: ERR, "Европейская правда"
Детали: По словам министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, закрытие сухопутной границы пока не обсуждается, поскольку это было нарушение воздушного пространства, а закрытие сухопутной границы требовало бы какой-то провокации на суше.
В то же время Рейнсалу считает, что этот случай указывает на то, почему все-таки необходимо закрыть границу.
"Я считаю, что на растущие провокационные действия России следует реагировать закрытием восточной границы. Ситуация с безопасностью явно становится все более напряженной, в том числе на восточной границе, и я считаю, что это является адекватной реакцией на поведение России", – заявил глава эстонской оппозиции.
Также он заявил, что Эстонии нужно рассмотреть, какие варианты есть у страны, и какие инструменты можно использовать, чтобы выразить свое осуждение и ответить на действия России.
По его словам, закрытие границы также потребует консультаций с южными соседями Эстонии, чтобы реализовать этот шаг совместно.
Отметим, еще 16 сентября Isamaa инициировала законопроект, которым предлагается закрыть границу с Россией.
Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.
Американскому президенту Дональду Трампу "не понравился" этот инцидент.