В Эстонии призывают закрыть границу после нарушения воздушного пространства Россией

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 20 сентября 2025, 12:12
фото: Getty Images

Лидер оппозиционной партии Эстонии Isamaa (Родина) Урмас Рейнсалу заявил, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями показывает, почему необходимо закрыть восточную границу Эстонии.

Источник: ERR, "Европейская правда"

Детали: По словам министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, закрытие сухопутной границы пока не обсуждается, поскольку это было нарушение воздушного пространства, а закрытие сухопутной границы требовало бы какой-то провокации на суше.

В то же время Рейнсалу считает, что этот случай указывает на то, почему все-таки необходимо закрыть границу.

"Я считаю, что на растущие провокационные действия России следует реагировать закрытием восточной границы. Ситуация с безопасностью явно становится все более напряженной, в том числе на восточной границе, и я считаю, что это является адекватной реакцией на поведение России", – заявил глава эстонской оппозиции.

Также он заявил, что Эстонии нужно рассмотреть, какие варианты есть у страны, и какие инструменты можно использовать, чтобы выразить свое осуждение и ответить на действия России.

По его словам, закрытие границы также потребует консультаций с южными соседями Эстонии, чтобы реализовать этот шаг совместно.

Отметим, еще 16 сентября Isamaa инициировала законопроект, которым предлагается закрыть границу с Россией.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Американскому президенту Дональду Трампу "не понравился" этот инцидент.

ЭстонияРосcияграница
