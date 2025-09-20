Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" або будь-яку іншу модель завершення війни

Україні потрібні гарантії безпеки до закінчення війни, але ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель, оскільки не знає, що врешті-решт буде, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю, куди не запросили "Українську правду", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій. Але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки – чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни.

Тому кажуть – наприклад, президент Франції Макрон, – що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше".

Деталі: За його словами, "ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу".

"Тому що у нас те, що у нас, і ніхто не знає, що врешті-решт буде", - резюмував президент.