Зеленский: Никто не рассматривает "корейскую" или любую другую модель завершения войны

Украине нужны гарантии безопасности до окончания войны, но никто не рассматривает "корейскую" или любую другую модель, поскольку не знает, что в итоге будет, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в пятницу, куда не пригласили "Украинскую правду", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Это могут так риторически говорить, что может быть тот или иной сценарий. Но у нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что война закончилась без финального мирного договора. Вот что имели в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности – почему Украине нужны гарантии безопасности. Может случиться так, что не будет финального документа о прекращении войны.

Поэтому говорят – например, президент Франции Макрон, – что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности. Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор об окончании войны. Нужны гарантии безопасности раньше".

Детали: По его словам, "никто не рассматривает модель "корейскую", „финскую" или любую другую".

"Потому что у нас то, что у нас, и никто не знает, что в итоге будет", - резюмировал президент.