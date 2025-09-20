Зеленський визначив законом гарантії кавалерам "Хреста бойових заслуг"

Президент Володимир Зеленський 20 вересня підписав закон, який визнає особливі заслуги воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг", та надає певні державні гарантії.

Джерело: укази президента

Деталі: Закон встановлює право для нагороджених "Хрестом бойових заслуг" на відповідні державні гарантії. Зокрема, такі люди отримуватимуть щомісячну грошову виплату в розмірі півтори мінімальної заробітної плати та матимуть соціальний захист.

Окремо в законі йдеться про повагу до полеглих воїнів, що відзначені цією нагородою. Зокрема, закон дає змогу безплатно здійснювати поховання з військовими почестями та можливість почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Довідково: Відзнака "Хрест бойових заслуг" встановлена указом президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами.

Першим кавалером був чинний посол України у Великій Британії та колишній головком ЗСУ Валерій Залужний.

"Хрестом бойових заслуг" відзначений 331 захисник України, один з яких отримав цю нагороду двічі.