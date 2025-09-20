Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський визначив законом гарантії кавалерам "Хреста бойових заслуг"

Роман ПетренкоСубота, 20 вересня 2025, 16:09
Зеленський визначив законом гарантії кавалерам Хреста бойових заслуг
вручення "хреста бойових заслуг", фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 20 вересня підписав закон, який визнає особливі заслуги воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг", та надає певні державні гарантії.

Джерело: укази президента

Деталі: Закон встановлює право для нагороджених "Хрестом бойових заслуг" на відповідні державні гарантії. Зокрема, такі люди отримуватимуть щомісячну грошову виплату в розмірі півтори мінімальної заробітної плати та матимуть соціальний захист. 

Реклама:

Окремо в законі йдеться про повагу до полеглих воїнів, що відзначені цією нагородою. Зокрема, закон дає змогу безплатно здійснювати поховання з військовими почестями та можливість почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Довідково: Відзнака "Хрест бойових заслуг" встановлена указом президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами.

Першим кавалером був чинний посол України у Великій Британії та колишній головком ЗСУ Валерій Залужний.

614РЕКЛАМА:

"Хрестом бойових заслуг" відзначений 331 захисник України, один з яких отримав цю нагороду двічі.

ЗеленськийЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
Зеленський
Сибіга відвідає Нью-Йорк із Зеленським
Якщо Трамп зробить серйозні кроки, він підштовхне Європу до відмови від енергоресурсів РФ – Зеленський
Зеленський: Захоплені мапи свідчать, що росіяни обманюють своє командування
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: