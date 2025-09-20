Зеленский определил законом гарантии кавалерам "Креста боевых заслуг"

Президент Владимир Зеленский 20 сентября подписал закон, который признает особые заслуги воинов, награжденных "Крестом боевых заслуг", и предоставляет определенные государственные гарантии.

Источник: указы президента

Детали: Закон устанавливает право для награжденных "Крестом боевых заслуг" на соответствующие государственные гарантии. В частности, такие люди будут получать ежемесячную денежную выплату в размере полутора минимальных заработных плат и будут иметь социальную защиту.

Отдельно в законе говорится об уважении к павшим воинам, отмеченным этой наградой. В частности, закон позволяет бесплатно осуществлять захоронение с воинскими почестями и дает возможность почетного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище.

Справка: Награда "Крест боевых заслуг" установлена указом президента от 5 мая 2022 года для награждения военнослужащих за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок при выполнении боевых задач, а также выдающиеся успехи в управлении войсками.

Первым кавалером был действующий посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Крестом боевых заслуг" отмечен 331 защитник Украины, один из которых получил эту награду дважды.