У Вишневому потяг Тернопіль-Київ смертельно травмував жінку

Катерина ТищенкоСубота, 20 вересня 2025, 16:11
У Вишневому потяг Тернопіль-Київ смертельно травмував жінку
фото поліції

У місті Вишневе на Київщині пасажирський потяг Тернопіль-Київ смертельно травмував 80-річну жінку.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "До поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирським потягом сполученням Тернопіль-Київ було смертельно травмовано жінку.

Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм 80-річна потерпіла померла на місці". 

Деталі: Слідчі Бучанського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Київська областьзалізниця
