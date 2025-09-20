В Вишневом поезд Тернополь-Киев смертельно травмировал женщину
Суббота, 20 сентября 2025, 16:11
В городе Вишневое Киевской области пассажирский поезд Тернополь-Киев смертельно травмировал 80-летнюю женщину.
Источник: полиция Киевской области
Дословно: "В полицию поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции. Правоохранители предварительно установили, что пассажирским поездом сообщением Тернополь-Киев была смертельно травмирована женщина.
Реклама:
Машинист применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм 80-летняя потерпевшая скончалась на месте".
Детали: Следователи Бучанского районного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).