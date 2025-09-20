Росія атакувала дронами Чернігів: пошкоджено транспортну інфраструктуру
Субота, 20 вересня 2025, 17:43
Росія у суботу вдень атакувала дронами Чернігів, унаслідок чого було пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Джерела: керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, "Суспільне"
Деталі: За інформацією голови МВА Брижинського, попередньо постраждалих немає.
Дослівно: "Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено транспортну інфраструктуру. Потерпілих немає".
Деталі: Як повідомили в міській адміністрації, у Чернігові зафіксували падіння двох російських дронів.
Раніше, близько 17.20, за даними ЗМІ, у Чернігові було чути вибухи.