Ольга КацімонСубота, 20 вересня 2025, 17:43
Росія атакувала дронами Чернігів: пошкоджено транспортну інфраструктуру
гасіння пожежі. ілюстративне фото ДСНС Чернігівщини

Росія у суботу вдень атакувала дронами Чернігів, унаслідок чого було пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Джерела: керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, "Суспільне"

Деталі: За інформацією голови МВА Брижинського, попередньо постраждалих немає.

Дослівно: "Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено транспортну інфраструктуру. Потерпілих немає".

Деталі: Як повідомили в міській адміністрації, у Чернігові зафіксували падіння двох російських дронів.

Раніше, близько 17.20, за даними ЗМІ, у Чернігові було чути вибухи.

