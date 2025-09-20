Россия атаковала дронами Чернигов: повреждена транспортная инфраструктура

Россия в субботу днём атаковала дронами Чернигов, в результате чего была повреждена транспортная инфраструктура.

Источники: руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижжинский, "Суспільне"

Детали: По предварительной информации, пострадавших нет.

Дословно: "В результате падения БПЛА повреждена транспортная инфраструктура. Потерпевших нет".

Детали: В Чернигове зафиксировано падение двух российских дронов.

Ранее, около 17:20, по данным СМИ, в Чернигове были слышны взрывы.