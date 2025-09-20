Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атаковала дронами Чернигов: повреждена транспортная инфраструктура

Ольга КацимонСуббота, 20 сентября 2025, 17:43
Россия атаковала дронами Чернигов: повреждена транспортная инфраструктура
тушение пожара. иллюстративное фото ГСЧС Черниговщины

Россия в субботу днём атаковала дронами Чернигов, в результате чего была повреждена транспортная инфраструктура.

Источники: руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижжинский, "Суспільне"

Детали: По предварительной информации, пострадавших нет.

Реклама:

Дословно: "В результате падения БПЛА повреждена транспортная инфраструктура. Потерпевших нет".

Детали:  В Чернигове зафиксировано падение двух российских дронов.

Ранее, около 17:20, по данным СМИ, в Чернигове были слышны взрывы.

Черниговроссийско-украинская войнаШахедтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
Чернигов
Танцы под русскую песню на Аллее Героев в Чернигове: полиция начала проверку
Вражеский "Шахед" в Чернигове попал в предприятие: начался пожар
В Чернигове россияне сбросили фейковые деньги, призывая к сотрудничеству
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: