Россия атаковала дронами Чернигов: повреждена транспортная инфраструктура
Суббота, 20 сентября 2025, 17:43
Россия в субботу днём атаковала дронами Чернигов, в результате чего была повреждена транспортная инфраструктура.
Источники: руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижжинский, "Суспільне"
Детали: По предварительной информации, пострадавших нет.
Дословно: "В результате падения БПЛА повреждена транспортная инфраструктура. Потерпевших нет".
Детали: В Чернигове зафиксировано падение двух российских дронов.
Ранее, около 17:20, по данным СМИ, в Чернигове были слышны взрывы.