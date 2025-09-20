All Sections
Укр Рус Eng Support Us
Укр Рус Eng
Support Us

Russia attacks Chernihiv with drones, damaging transport infrastructure

Olga KatsimonSaturday, 20 September 2025, 17:43
Russia attacks Chernihiv with drones, damaging transport infrastructure
Firefighters extinguishing a fire. Stock photo: Ukraine’s State Emergency Service in Chernihiv Oblast

Russia has launched a daytime drone attack on the city of Chernihiv on Sunday 20 September, damaging transport infrastructure.

Source: Dmytro Bryzhynskyi, Head of Chernihiv City Military Administration, as reported by Ukrainian public broadcaster Suspilne

Details: Early reports say there have been no casualties.

Advertisement:

Quote: "Falling drone debris has caused damage to transport infrastructure. There are no casualties."

More details: Two Russian drones have fallen in the city of Chernihiv. Earlier, at around 17:20, local media reported explosions in the city.

Support Ukrainska Pravda on Patreon!

ChernihivRusso-Ukrainian warShahed drone
Advertisement:
Zelenskyy hopes next week will add to world's resolve for strong action
Ukrainian Yaroslava Mahuchikh wins bronze in high jump at 2025 World Athletics Championships
Executive of Austrian energy giant sacked over suspected spying for Russia, says news agency
Ukrainian forces destroy Russian radiation-proof "tracked terminator" armoured vehicle – video
Russia attacks Ukraine with 54 drones: 21 hit its targets
Security guarantees for Ukraine require readiness to confront Russia, Finnish president says
All News
Chernihiv
Russian drone strike sparks fire at Chernihiv industrial facility
Russians drop fake banknotes in Chernihiv, calling for collaboration
Russia hits humanitarian mission and claims that it struck "Ukrainian drone units", Kyiv reacts
RECENT NEWS
20:57
Zelenskyy hopes next week will add to world's resolve for strong action
18:40
Two injured in Dnipropetrovsk Oblast as Russia launches drones, artillery and aerial bombs
17:28
Ukraine wants to address UN Security Council meeting called by Estonia over Russian actions
17:07
Deep negative trend: half of Russian small businesses will not meet sales targets
16:46
More Russian drone debris found in eastern Poland
16:31
NATO once again scrambles jets due to Russian aircraft in Baltic Sea
15:57
Trump instructs US ambassador to pressure Europe over Russian oil
15:42
Ukrainian Yaroslava Mahuchikh wins bronze in high jump at 2025 World Athletics Championships
15:28
Russians kill civilian in attack on Kostiantynivka – photo
15:09
Executive of Austrian energy giant sacked over suspected spying for Russia, says news agency
All News
Advertisement:
Advertisement: