Russia attacks Chernihiv with drones, damaging transport infrastructure
Saturday, 20 September 2025, 17:43
Russia has launched a daytime drone attack on the city of Chernihiv on Sunday 20 September, damaging transport infrastructure.
Source: Dmytro Bryzhynskyi, Head of Chernihiv City Military Administration, as reported by Ukrainian public broadcaster Suspilne
Details: Early reports say there have been no casualties.
Advertisement:
Quote: "Falling drone debris has caused damage to transport infrastructure. There are no casualties."
More details: Two Russian drones have fallen in the city of Chernihiv. Earlier, at around 17:20, local media reported explosions in the city.
Support Ukrainska Pravda on Patreon!