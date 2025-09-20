Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У неділю Україну прогріє до 27°, без опадів

Катерина ТищенкоСубота, 20 вересня 2025, 17:48
У неділю Україну прогріє до 27°, без опадів
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 21 вересня в Україні опадів не очікується, температура повітря вдень сягатиме 27°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: В Україні невелика хмарність, без опадів. У південно-західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Реклама:

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, на сході країни 7-12°; вдень 22-27°.

У Києві та області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
погода
На вихідних буде тепло і переважно без дощів
Сніг у вересні? В Укргідрометцентрі пояснили, яким прогнозам погоди слід довіряти
В Україну повертається вересневе тепло: у суботу до +25°
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: