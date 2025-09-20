У неділю Україну прогріє до 27°, без опадів

У неділю 21 вересня в Україні опадів не очікується, температура повітря вдень сягатиме 27°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні невелика хмарність, без опадів. У південно-західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, на сході країни 7-12°; вдень 22-27°.

У Києві та області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.