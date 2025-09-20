Все разделы
Катерина ТищенкоСуббота, 20 сентября 2025, 17:48
В воскресенье Украину прогреет до 27°, без осадков
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье, 21 сентября, в Украине осадков не ожидается, температура воздуха днем достигнет 27°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В Украине небольшая облачность, без осадков. В юго-западной части ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, на востоке страны 7-12°; днем 22-27°.

В Киеве и области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°.

погода
