В воскресенье Украину прогреет до 27°, без осадков
Суббота, 20 сентября 2025, 17:48
В воскресенье, 21 сентября, в Украине осадков не ожидается, температура воздуха днем достигнет 27°.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине небольшая облачность, без осадков. В юго-западной части ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, на востоке страны 7-12°; днем 22-27°.
В Киеве и области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°.