Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні

За даними джерел Bloomberg, правитель Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці й відмови президента України Володимира Зеленського від вимог РФ щодо сходу України вирішив продовжувати військову ескалацію, зокрема удари по українській енергетиці та іншій інфраструктурі.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля

Деталі: За словами джерел, "Путін дійшов висновку, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, і що Дональд Трамп навряд чи зробить щось суттєве для зміцнення оборони Києва", йдеться в матеріалі.

Реклама:

Путін має намір продовжувати завдавати ударів по енергетичній мережі України та іншій інфраструктурі, заявили джерела.

За їхніми словами, переговори в Алясці переконали Путіна, що Трамп не зацікавлений у втручанні в конфлікт.

В Анкориджі Путін запропонував припинити бойові дії та заморозити лінію зіткнення на півдні України, якщо Київ погодиться віддати непідкорені території Донеччини та Луганщини. Раніше він також вимагав, щоб Україна обмежила чисельність своїх збройних сил і відмовилася від мети вступу до НАТО.

614РЕКЛАМА:

Україна відхилила ці умови, і Путін вважає, що це виправдовує його ескалацію, заявили виданню люди, наближені до Кремля.

За даними, зібраними Bloomberg на основі інформації від командування Повітряних сил України, за місяць після переговорів Трампа і Путіна кількість ударів російських безпілотників і ракет по Україні збільшилася приблизно на 46%.

Путін також спостерігає за війною ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в Газі, заявили дві особи, наближені до Кремля. Він вважає кампанію Нетаньягу в Газі більш жорсткою, ніж війну Росії в Україні, і зазначає, що вона була в основному прийнята урядами США та Європи, що підриває їхню критику Москви.

Російський правитель продовжуватиме будь-який діалог із США, але й надалі робитиме те, що вважає за потрібне, заявили співрозмовники Bloomberg.

Передісторія: