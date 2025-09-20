Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине

По данным источников Bloomberg, правитель России Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и отказа президента Украины Владимира Зеленского от требований РФ по востоку Украины решил продолжать военную эскалацию, в частности удары по украинской энергетике и другой инфраструктуре.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю

Детали: По словам источников, "Путин пришел к выводу, что военная эскалация является лучшим способом заставить Украину пойти на переговоры на его условиях, и что Дональд Трамп вряд ли сделает что-то существенное для укрепления обороны Киева", говорится в материале.

Путин намерен продолжать наносить удары по энергетической сети Украины и другой инфраструктуре, заявили источники.

По их словам, переговоры в Аляске убедили Путина, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт.

В Анкоридже Путин предложил прекратить боевые действия и заморозить линию соприкосновения на юге Украины, если Киев согласится отдать неоккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Ранее он также требовал, чтобы Украина ограничила численность своих вооруженных сил и отказалась от цели вступления в НАТО.

Украина отклонила эти условия, и Путин считает, что это оправдывает его эскалацию, заявили изданию люди, приближенные к Кремлю.

По данным, собранным Bloomberg на основе информации от командования Воздушных сил Украины, за месяц после переговоров Трампа и Путина количество ударов российских беспилотников и ракет по Украине увеличилось примерно на 46%.

Путин также наблюдает за войной израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Газе, заявили два человека, близкие к Кремлю. Он считает кампанию Нетаньяху в Газе более жесткой, чем войну России в Украине, и отмечает, что она была в основном принята правительствами США и Европы, что подрывает их критику Москвы.

Российский правитель будет продолжать любой диалог с США, но и в дальнейшем будет делать то, что считает нужным, заявили собеседники Bloomberg.

