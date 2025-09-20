Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
По данным источников Bloomberg, правитель России Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и отказа президента Украины Владимира Зеленского от требований РФ по востоку Украины решил продолжать военную эскалацию, в частности удары по украинской энергетике и другой инфраструктуре.
Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю
Детали: По словам источников, "Путин пришел к выводу, что военная эскалация является лучшим способом заставить Украину пойти на переговоры на его условиях, и что Дональд Трамп вряд ли сделает что-то существенное для укрепления обороны Киева", говорится в материале.
Путин намерен продолжать наносить удары по энергетической сети Украины и другой инфраструктуре, заявили источники.
По их словам, переговоры в Аляске убедили Путина, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт.
В Анкоридже Путин предложил прекратить боевые действия и заморозить линию соприкосновения на юге Украины, если Киев согласится отдать неоккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Ранее он также требовал, чтобы Украина ограничила численность своих вооруженных сил и отказалась от цели вступления в НАТО.
Украина отклонила эти условия, и Путин считает, что это оправдывает его эскалацию, заявили изданию люди, приближенные к Кремлю.
По данным, собранным Bloomberg на основе информации от командования Воздушных сил Украины, за месяц после переговоров Трампа и Путина количество ударов российских беспилотников и ракет по Украине увеличилось примерно на 46%.
Путин также наблюдает за войной израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Газе, заявили два человека, близкие к Кремлю. Он считает кампанию Нетаньяху в Газе более жесткой, чем войну России в Украине, и отмечает, что она была в основном принята правительствами США и Европы, что подрывает их критику Москвы.
Российский правитель будет продолжать любой диалог с США, но и в дальнейшем будет делать то, что считает нужным, заявили собеседники Bloomberg.
Предыстория:
- 15 августа президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.
- После этого украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.
- После этих встреч Путин усилил удары по украинским регионам, в частности по столице. Во время одного из массированных авиаударов по Украине дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши.
- Трамп заявил, что Путин "подвел его" в вопросе завершения войны в Украине.
- В начале сентября неофициально сообщали, что Трамп становится все более пессимистичным в отношении шансов на прекращение российско-украинской войны в ближайшем будущем или на личную встречу Путина и Зеленского.