На фронті відбулося 125 боїв, найбільше на Покровському і Торецькому напрямках – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 33 рази, на Торецькому – 22, на Лиманському – 20.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції захисників у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового. Три ворожі атаки тривають.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії в напрямку Мирного.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка; ще сім боєзіткнень тривають.

614РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у бік Дронівки. Усі атаки противника відбито.

На Краматорському напрямку захисники відбили три ворожі штурми поблизу населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку відбулося 22 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки; три атаки тривають.

На Покровському напрямку противник 33 рази атакував українські позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

У суботу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 178 окупантів, 118 з яких – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське. Ще два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Ольгівське. Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке, здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.