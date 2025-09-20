На фронте произошло 125 боев, больше всего на Покровском и Торецком направлениях – Генштаб
С начала суток на фронте произошло 125 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 33 раза, на Торецком – 22, на Лиманском – 20.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00
Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений с российскими захватчиками.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции защитников в районах Волчанска, Красного Первого и в сторону Бочкового. Три вражеские атаки продолжаются.
На Купянском направлении враг осуществил две наступательные операции в направлении Мирного.
На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 13 штурмов противника в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, в сторону населенного пункта Новоселовка; еще семь боевых столкновений продолжаются.
На Северском направлении враг трижды атаковал в сторону Дроновки. Все атаки противника отбиты.
На Краматорском направлении защитники отбили три вражеских штурма вблизи населенного пункта Часов Яр.
На Торецком направлении произошло 22 боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки; три атаки продолжаются.
На Покровском направлении противник 33 раза атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Казацкое и Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается.
В субботу на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 178 оккупантов, 118 из которых – безвозвратно.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филия, Андреевка-Клевцово, Сычнево, Малиевка, Комышуваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Ольговское. Агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.
На Ореховском направлении защитники отбили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое, совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.