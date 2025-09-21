Усі розділи
Гарантії безпеки для України вимагають готовності протистояти Росії – президент Фінляндії

Ольга Глущенко Неділя, 21 вересня 2025, 03:22
Александр Стубб, фото: Sweden Herald

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки для України – це готовність європейських держав до військового протистояння проти Росії, якщо Москва після мирної угоди повторить напад на Україну. На його переконання, "Росія не матиме права вето" щодо формату цих гарантій.

Джерело: Стубб в інтерв’ю The Guardian перед поїздкою до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН

Пряма мова Стубба: "Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб бути правдоподібним, він має бути сильним".

Деталі: Він сказав, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією, але наголосив, що Росія не матиме права вето щодо їхнього формату.

Пряма мова Стубба: "Росія абсолютно не має права голосу щодо суверенних рішень незалежної держави… Тому для мене не питання, чи погодиться Росія, чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але це не головне".

Деталі: Стубб визнав, що наразі немає особливих шансів залучити правителя Росії Володимира Путіна до переговорів.

Пряма мова Стубба: "Ця війна занадто значна, щоб він її програв. Він зробив, мабуть, найбільшу стратегічну помилку в новітній історії, безумовно, з часів закінчення "холодної війни", і він зазнав невдачі у всіх своїх стратегічних цілях. Це питання, коли він сяде за стіл переговорів, сподіваюся, раніше, а не пізніше, але зараз я досить песимістично налаштований".

