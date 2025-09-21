Все разделы
Гарантии безопасности для Украины требуют готовности противостоять России – президент Финляндии

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 03:22
Гарантии безопасности для Украины требуют готовности противостоять России – президент Финляндии
Александр Стубб, фото: Sweden Herald

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины – это готовность европейских государств к военному противостоянию против России, если Москва после мирного соглашения повторит нападение на Украину. По его убеждению, "Россия не будет иметь права вето" по формату этих гарантий.

Источник: Стубб в интервью The Guardian перед поездкой в ​​Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН

Прямая речь Стубба: "Гарантии безопасности, по сути, сдерживающий фактор. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы быть правдоподобным, он должен быть сильным".

Детали: Он сказал, что гарантии вступят в силу только после будущего соглашения между Украиной и Россией, но подчеркнул, что у России не будет права вето относительно их формата.

Прямая речь Стубба: "Россия абсолютно не имеет права голоса по суверенным решениям независимого государства… Поэтому для меня не вопрос, согласится ли Россия или нет. Конечно, они не согласятся, но это не главное".

Детали: Стубб признал, что нет особых шансов привлечь правителя России Владимира Путина к переговорам.

Прямая речь Стубба: "Эта война слишком значительна, чтобы он ее проиграл. Он совершил, пожалуй, самую большую стратегическую ошибку в новейшей истории, безусловно, со времен окончания "холодной войны", и он потерпел неудачу во всех своих стратегических целях. Это вопрос, когда он сядет за стол переговоров, надеюсь, раньше, а не позже, но сейчас я достаточно пессимистично настроен".

