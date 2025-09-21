Іран заявив, що призупиняє співпрацю з МАГАТЕ

Вища рада національної безпеки Ірану (ВРНБ) заявила, що після "необдуманих" кроків, вжитих європейськими країнами проти Тегерана, співпраця з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) буде призупинена.

Джерело: напівофіційне інформаційне іранське агентство Tasnim, The Times of Israel

Деталі: ВРНБ заявила в суботу, що, незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ Ірану з МАГАТЕ та презентацію планів вирішення ядерної проблеми, "дії європейських країн фактично призупинять шлях співпраці з агентством".

Дослівно із заяви іранської влади: "Серед іншого, було обговорено та розглянуто непродумані дії трьох європейських країн (Великої Британії, Франції та Німеччини) щодо іранського ядерного питання. Незважаючи на співпрацю (іранського) Міністерства закордонних справ з МАГАТЕ та представлення планів вирішення цього питання, дії європейських країн фактично призупинять шлях співпраці з агентством".

Деталі: У заяві додають, що Міністерству закордонних справ Ірану також було доручено продовжити консультації в рамках рішень Вищої ради національної безпеки для захисту національних інтересів країни.

Що передувало: Рада Безпеки ООН відхилила у п’ятницю пропозицію продовжити послаблення санкцій проти Ірану та відновила обмеження, як діяли до ядерної угоди 2015 року.

Нагадаємо: Наприкінці серпня Британія, Німеччина та Франція, які є європейськими гарантами іранської "ядерної угоди", направили до Радбезу ООН листа про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Це сталось на тлі відсутності прогресу в переговорах з Тегераном, від якого європейці вимагали конкретних зобовʼязань щодо відмови від створення ядерної зброї.

Три європейські держави ще мають час до кінця наступного тижня, щоб домовитися з Іраном про поступки, які могли б запобігти запровадженню санкцій.

Однак дипломати наразі вважають такий результат малоймовірним, а президент Франції Емманюель Макрон прямо сказав, що впевнений у поверненні санкцій.