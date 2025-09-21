Все разделы
Иран заявил, что приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 06:04
Иран заявил, что приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ
Иллюстративное фото: Getty Images

Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что после "необдуманных" шагов, предпринятых европейскими странами против Тегерана, сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) будет приостановлено.

Источник: полуофициальное информационное иранское агентство Tasnim, The Times of Israel

Детали: ВСНБ заявила в субботу, что, несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел Ирана по МАГАТЭ и презентацию планов решения ядерной проблемы, "действия европейских стран фактически приостановят путь сотрудничества с агентством".

Дословно из заявления иранских властей: "Среди прочего, были обсуждены и рассмотрены непродуманные действия трех европейских стран (Великобритании, Франции и Германии) по иранскому ядерному вопросу. Несмотря на сотрудничество (иранского) Министерства иностранных дел с МАГАТЭ и представление планов решения этого вопроса, действия европейских."

Детали: В заявлении добавляют, что Министерству иностранных дел Ирана также было поручено продлить консультации в рамках решений Высшего совета национальной безопасности по защите национальных интересов страны.

Что предшествовало: Совет Безопасности ООН отклонил в пятницу предложение продлить ослабление санкций против Ирана и возобновил ограничения, как действовали до ядерного соглашения 2015 года.

Напомним:  В конце августа Великобритания, Германия и Франция, которые являются европейскими гарантами иранского "ядерного соглашения", направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.

Это произошло на фоне отсутствия прогресса в переговорах с Тегераном, от которого европейцы требовали конкретных обязательств по отказу от создания ядерного оружия.

Три европейские государства еще имеют время до конца следующей недели, чтобы договориться с Ираном об уступках, которые могли бы предотвратить введение санкций.

Однако дипломаты пока считают такой результат маловероятным, а президент Франции Эмманюэль Макрон прямо сказал, что уверен в возвращении санкций.

