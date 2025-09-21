У Києві затримали 9 учасників нічної бійки

Пізно вночі у Соломʼянському районі столиці на вулиці після закриття розважального закладу сталася масова бійка, після якої затримали дев’ятьох людей.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Зазначається, що суперечка спалахнула о 22:40.

За даними правоохоронців, прибувши на місце, поліцейські припинили правопорушення та доставили девʼять активних учасників конфлікту до територіального підрозділу.

Наразі встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини, а також питання правової кваліфікації події.

Інших подробиць немає.