У Києві затримали 9 учасників нічної бійки
Неділя, 21 вересня 2025, 09:00
Пізно вночі у Соломʼянському районі столиці на вулиці після закриття розважального закладу сталася масова бійка, після якої затримали дев’ятьох людей.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Зазначається, що суперечка спалахнула о 22:40.
Реклама:
За даними правоохоронців, прибувши на місце, поліцейські припинили правопорушення та доставили девʼять активних учасників конфлікту до територіального підрозділу.
Наразі встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини, а також питання правової кваліфікації події.
Інших подробиць немає.
РЕКЛАМА: