В Киеве задержали 9 участников ночной драки

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 09:00
В Киеве задержали 9 участников ночной драки
иллюстративное фото: УП

Поздно ночью в Соломенском районе столицы на улице после закрытия развлекательного заведения произошла массовая драка, после которой задержали девять человек.

Источник: полиция Киева

Детали: Отмечается, что спор вспыхнул в 22:40.

По данным правоохранителей, прибыв на место, полицейские пресекли правонарушение и доставили девять активных участников конфликта в территориальное подразделение.

В настоящее время устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства, а также вопрос правовой квалификации происшествия.

Других подробностей нет.

Киевдрака
