В Киеве задержали 9 участников ночной драки
Воскресенье, 21 сентября 2025, 09:00
Поздно ночью в Соломенском районе столицы на улице после закрытия развлекательного заведения произошла массовая драка, после которой задержали девять человек.
Источник: полиция Киева
Детали: Отмечается, что спор вспыхнул в 22:40.
По данным правоохранителей, прибыв на место, полицейские пресекли правонарушение и доставили девять активных участников конфликта в территориальное подразделение.
В настоящее время устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства, а также вопрос правовой квалификации происшествия.
Других подробностей нет.
