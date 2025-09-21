В Киеве задержали 9 участников ночной драки

Поздно ночью в Соломенском районе столицы на улице после закрытия развлекательного заведения произошла массовая драка, после которой задержали девять человек.

Источник: полиция Киева

Детали: Отмечается, что спор вспыхнул в 22:40.

По данным правоохранителей, прибыв на место, полицейские пресекли правонарушение и доставили девять активных участников конфликта в территориальное подразделение.

В настоящее время устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства, а также вопрос правовой квалификации происшествия.

Других подробностей нет.