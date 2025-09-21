Естонія заявляє, що була готова збивати російські МіГи

Естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що реакція Естонії та НАТО на російську провокацію в п'ятницю продемонструвала, що протиповітряна оборона Альянсу функціонує ефективно і що існує готовність застосувати силу в разі потреби.

Джерело: ERR, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив Певкур, провокації Росії проти країн НАТО, що почастішали, є частиною стратегії, мета якої – дати зрозуміти західним країнам, що їхній інтерес полягає у власній обороні, а не в допомозі Україні.

"І коли ми обговорюємо, чи слід нам спрямувати сюди більше винищувачів або засобів ППО, це саме те, чого Росія і домагається – щоб ми не спрямовували допомогу Україні, а займалися своїми справами, не фокусуючись на Україні", – сказав він.

За словами естонського міністра, "Росія хоче, щоб ми більше не допомагали Україні, а займалися тут своїми проблемами".

"По-друге, у п'ятницю ми побачили, що НАТО діє дуже ефективно і добре, аж до того, що якщо справді буде потрібно застосувати крайній захід, тобто силу, то готовність була і до цього. По-третє, ми знаємо, що здатні захищати повітряний простір Естонії разом із нашими союзниками", – зазначив Певкур.

Міністр оборони додав, що зараз спільно з головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі розглядаються різні деталі та потреби Естонії. Також із союзниками по НАТО обговорюється, яких додаткових заходів можна вжити на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.