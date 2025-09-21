Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонія заявляє, що була готова збивати російські МіГи

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 21 вересня 2025, 09:35

Естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що реакція Естонії та НАТО на російську провокацію в п'ятницю продемонструвала, що протиповітряна оборона Альянсу функціонує ефективно і що існує готовність застосувати силу в разі потреби.

Джерело: ERR, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив Певкур, провокації Росії проти країн НАТО, що почастішали, є частиною стратегії, мета якої – дати зрозуміти західним країнам, що їхній інтерес полягає у власній обороні, а не в допомозі Україні.

Реклама:

"І коли ми обговорюємо, чи слід нам спрямувати сюди більше винищувачів або засобів ППО, це саме те, чого Росія і домагається – щоб ми не спрямовували допомогу Україні, а займалися своїми справами, не фокусуючись на Україні", – сказав він.

За словами естонського міністра, "Росія хоче, щоб ми більше не допомагали Україні, а займалися тут своїми проблемами".

"По-друге, у п'ятницю ми побачили, що НАТО діє дуже ефективно і добре, аж до того, що якщо справді буде потрібно застосувати крайній захід, тобто силу, то готовність була і до цього. По-третє, ми знаємо, що здатні захищати повітряний простір Естонії разом із нашими союзниками", – зазначив Певкур.

РЕКЛАМА:

Міністр оборони додав, що зараз спільно з головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі розглядаються різні деталі та потреби Естонії. Також із союзниками по НАТО обговорюється, яких додаткових заходів можна вжити на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

ЕстоніяРосіяавіавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Франція визнала державу Палестина
"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували
У Польщі вирішили депортувати шістьох українців – п’ятеро вже виїхали
Усі новини...
Естонія
В Естонії закликають закрити кордон після порушення повітряного простору Росією
Литва про винищувачі РФ в Естонії: ці провокації будуть посилюватися
У Росії заявили, що їхні МіГи "не порушували" повітряний простір Естонії
Останні новини
01:46
Експерти закликали світові уряди визначити "червоні лінії" для використання штучного інтелекту
01:27
фотоРосійські війська скинули на Запоріжжя шість авіабомб: вирують пожежі
01:04
Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"
00:17
На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
00:06
футболДембеле став володарем Золотого м’яча-2025
23:56
Поразка Погачара на чемпіонаті світу, чергове золото Евенепула. Підсумки тижня у велоспорті
23:43
Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб
23:35
Колишня помічниця Байдена отримала від Путіна громадянство РФ
23:27
Аеропорт Копенгагена призупинив роботу через дрони. Також їх помітили в Осло
23:18
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Усі новини...
Реклама:
Реклама: