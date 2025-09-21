Эстония заявляет, что была готова сбивать российские МиГи

Эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что Реакция Эстонии и НАТО на российскую провокацию в пятницу продемонстрировала, что противовоздушная оборона Альянса функционирует эффективно и что существует готовность применить силу в случае необходимости.

Детали: Как отметил Певкур, участившиеся провокации России против стран НАТО являются частью стратегии, цель которой – дать понять западным странам, что их интерес заключается в собственной обороне, а не в помощи Украине.

"И когда мы обсуждаем, следует ли нам направить сюда больше истребителей или средств ПВО, это именно то, чего Россия и добивается – чтобы мы не направляли помощь Украине, а занимались своими делами, не фокусируясь на Украине", – сказал он.

По словам эстонского министра, "Россия хочет, чтобы мы больше не помогали Украине, а занимались здесь своими проблемами".

"Во-вторых, в пятницу мы увидели, что НАТО действует очень эффективно и хорошо, вплоть до того, что если действительно потребуется применить крайнюю меру, то есть силу, то готовность была и к этому. В-третьих, мы знаем, что способны защищать воздушное пространство Эстонии вместе с нашими союзниками", – отметил Певкур.

Министр обороны добавил, что сейчас совместно с главнокомандующим объединенных сил НАТО в Европе рассматриваются различные детали и потребности Эстонии. Также с союзниками по НАТО обсуждается, какие дополнительные меры можно принять на восточном фланге НАТО.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.