Минцифры успокоило украинцев относительно информации об утечке из "Дії"

Один из народных депутатов "Слуги народа" Александр Федиенко 21 сентября распространил информацию о масштабной утечке из "Дії" - Минцифры пришлось опровергать информацию.

Источник: Минцифры

Дословно: "После информации о возможном „сливе" наша команда провела расследование и установила: распространенные файлы - фальсификация и не происходят из систем "Дії" и не являются результатом их взлома или утечки.

Конкретно — опубликованные файлы представляют собой смесь ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных. Это типичная практика черного рынка: старые утечки "освежили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый слив и ввести людей в заблуждение.

Мы расцениваем распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на "Дію" и подрыв доверия к государственным сервисам.

Еще раз подчеркиваем, "Дія" не хранит персональных данных — система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале".

Детали: Ведомство напоминает, что в марте 2024 года был обнародован код "Дії". Он находится в открытом доступе.