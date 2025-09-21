Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон хоче консолідувати країни навколо визнання Палестини, що противажить США та Ізраїлю – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 21 вересня 2025, 11:47
Макрон хоче консолідувати країни навколо визнання Палестини, що противажить США та Ізраїлю – ЗМІ
фото: getty images

Президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної Асамблеї ООН планує консолідувати низку країн навколо ідеї визнання Палестинської держави, щоб продемонструвати глобальну противагу Ізраїлю та США.

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначено, ідея полягає в тому, щоб заявити про визнання Палестинської держави Францією, Великою Британією, Бельгією, Португалією, Люксембургом, Мальтою, Андоррою, Австралією і Канадою. Один французький посадовець назвав це "дипломатичною перемогою" Парижа.

Реклама:

Кінцева мета Макрона – показати, що існує глобальна противага підтримці президентом США Дональдом Трампом війни Ізраїлю в Газі, і посилити тиск для досягнення миру, йдеться у матеріалі.

Однак спроба Макрона виступити "єдиним фронтом" у близькосхідному питанні демонструє роз'єднаність ЄС.

Німеччина, Італія, Греція та Нідерланди не доєднаються до визнання Палестини. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть не приїде до Нью-Йорка, а італійська прем’єрка Джорджа Мелоні з Італії наполягає на тому, що вона не підтримує визнання палестинської держави "до того, як вона буде створена".

РЕКЛАМА:

За словами одного європейського дипломата, який побажав залишитися анонімним, ризик полягав у тому, що "Ізраїль поступиться", оскільки міжнародний тиск на нього зростає.

Не на користь визнання палестинської держави "до її створення", і прибуде на наступний день після заходу Макрона.

Однак дипломат визнав, що, судячи з усього, цей ризик не виправдовується: "Схоже, що цього не станеться. США підтримують Ізраїль, а той прискорює анексію Західного берега".

Інший дипломат зазначив, що поки Ізраїль має підтримку "свого великого союзника, США, з їхньою системою "Залізний купол"... нічого не зміниться".

Однак для багатьох спостерігачів ініціатива Макрона спрямована не стільки на досягнення негайного ефекту, скільки на створення переломного моменту у відносинах Європи з Ізраїлем.

Макрон оголосив, що проведе 22 вересня в ООН конференцію з питання визнання Палестини.

Він розглядає визнання Францією та іншими західними країнами Палестинської держави як знаковий крок до миру на Близькому Сході.

Нагадаємо, у французькій політиці назріває розкол щодо того, чи варто святкувати майбутнє визнання Францією Палестинської держави, піднімаючи палестинські прапори перед меріями по всій країні.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі

МакронПалестинаІзраїльФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Києві щоранку зупинятимуть рух на Хрещатику на час хвилини мовчання
На святкування Рош га-Шана до Умані прибули вже більше 35 тисяч хасидів
Росія розробила план втручання у майбутні вибори у Молдові – Bloomberg
відео ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" у Криму
відео, фото, доповненоРосія скинула 10 КАБів на Запоріжжя: 3 людини загинули, 4 поранені
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Усі новини...
Макрон
Подружжя Макронів надасть суду "наукові докази", що перша леді – жінка
Урядова криза у Франції: Макрон призначить наступного премʼєра "найближчими днями"
Макрон: Росія дедалі більше занурюється в логіку війни й терору
Останні новини
14:58
У Києві щоранку зупинятимуть рух на Хрещатику на час хвилини мовчання
14:57
Шостий Гранд-слем Ферстаппена, помилки Піастрі: підсумки етапу Формули-1 в Азербайджані
14:28
Лише 8% вважають себе "радянською людиною": результати опитування українців
14:20
Нерентабельні продажі: Porsche призупиняє електрифікацію
14:07
Глава МЗС Литви: ЄС має задіти "план Б" через вето Орбана щодо України
13:50
Росія просить ІКАО пом'якшити санкції: які аргументи
13:37
Замість Siemens: Іран почав постачати Росії газові турбіни
13:35
Ворог переробив ударний БПЛА "Молнія" на дрон-матку – Флеш
13:34
ФДМУ зменшив вартість контрольного пакету акцій Рівненського радіотеху
13:34
У Кривому Розі скоротили комендантську годину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: