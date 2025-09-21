Все разделы
Макрон хочет консолидировать страны вокруг признания Палестины, что противовесит США и Израилю – СМИ

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 11:47
Макрон хочет консолидировать страны вокруг признания Палестины, что противовесит США и Израилю – СМИ
фото: getty images

Президент Франции Эмманюэль Макрон на сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует консолидировать ряд стран вокруг идеи признания Палестинского государства, чтобы продемонстрировать глобальный противовес Израилю и США.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: Как указано, идея заключается в том, чтобы заявить о признании Палестинского государства Францией, Великобританией, Бельгией, Португалией, Люксембургом, Мальтой, Андоррой, Австралией и Канадой. Один французский чиновник назвал это "дипломатической победой" Парижа.

Конечная цель Макрона – показать, что существует глобальный противовес поддержке президентом США Дональдом Трампом войны Израиля в Газе, и усилить давление для достижения мира, говорится в материале.

Однако попытка Макрона выступить "единым фронтом" в ближневосточном вопросе демонстрирует разобщенность ЕС.

Германия, Италия, Греция и Нидерланды не присоединятся к признанию Палестины. Канцлер Германии Фридрих Мерц даже не приедет в Нью-Йорк, а итальянский премьер Джорджа Мелони из Италии настаивает на том, что она не поддерживает признание палестинского государства "до того, как оно будет создано".

По словам одного европейского дипломата, пожелавшего остаться анонимным, риск заключался в том, что "Израиль уступит", поскольку международное давление на него растет.

Не в пользу признания палестинского государства "до его создания", и прибудет на следующий день после мероприятия Макрона.

Однако дипломат признал, что, судя по всему, этот риск не оправдывается: "Похоже, что этого не произойдет. США поддерживают Израиль, а тот ускоряет аннексию Западного берега".

Другой дипломат отметил, что пока Израиль имеет поддержку "своего большого союзника, США, с их системой "Железный купол"... ничего не изменится".

Однако для многих наблюдателей инициатива Макрона направлена не столько на достижение немедленного эффекта, сколько на создание переломного момента в отношениях Европы с Израилем.

Макрон объявил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины.

Он рассматривает признание Францией и другими западными странами Палестинского государства как знаковый шаг к миру на Ближнем Востоке.

Напомним, во французской политике назревает раскол относительно того, стоит ли праздновать будущее признание Францией Палестинского государства, поднимая палестинские флаги перед мэриями по всей стране.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Израиль под защитой Орбана. Как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе

